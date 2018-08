Le Sénat réagit face à la restriction de l’accès des handicapés au logement

Un amendement a été voté par le Sénat, le 25 juillet dernier, eu égard à la volonté du gouvernement de restreindre l’accès des handicapés au logement. Cette solution intermédiaire tend à rejoindre les préoccupations économiques et sociales. Une initiative des plus réalistes, comme l’affirme Henry Buzy-Cazaux, président de l’Institut du management des services immobiliers. En effet, les besoins des personnes à mobilité réduite doivent être pris en compte car elles ont une espérance de vie devenant davantage plus longue. Cette mesure permettra également d’offrir un logement décent aux personnes âgées.